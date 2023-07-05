هذه مواعيد تسجيلات ناجحي البكالوريا في الجامعة

كشفت وزارة التعليم العالي رزنامة التسجيلات الجامعية الخاصة بالناجحين في بكالوريا 2023، حيث ستنطلق في 19 جويلية وتمتد إلى غاية 5 سبتمبر المقبل، وفق ما جاء في المنشور الوزاري الخاص بالناجحين الجدد، والذي تضمن أيضا كيفية التوجيه، حيث سيعتمد على المعدل الموزون في المواد العلمية واللغات وعلى المعدل العام في العلوم الإنسانية والاجتماعية، على أن يتم تكوين الناجحين في مادة الإنجليزية من 20 جويلية إلى 20 سبتمبر.

وحسب رزنامة التسجيلات الأولية والتسجيلات النهائية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد التي تضمنها المنشور الوزاري الخاص بالتسجيل الأولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 2023-2024، فإنه تقرر تنظيم أبواب مفتوحة على مستوى مؤسسات التعليم العالي ووفق النمط الحضوري والافتراضي معا من 15 إلى 18 جويلية 2023، على أن تنطلق عملية التسجيل بشكل رسمي بعدها.

وقد قسمت الوزارة العملية إلى أربع مراحل، تمتد المرحلة الأولى من 19 جويلية إلى الفاتح أوت 2023 وقسمت هذه الأخيرة بدورها إلى مراحل، وهي التسجيلات الأولية عبر المنصة الإلكترونية من 19 إلى 22 جويلية، وتأكيد التسجيلات من 23 إلى 24 جويلية ومعالجة الرغبات بداية من 25 جويلية ويعلن عن النتائج في الفاتح أوت.

أما المرحلة الثانية من التسجيلات، فقد خصصت للتسجيلات النهائية وتكون عبر المنصة الإلكترونية أيضا من 5 إلى 10 أوت، أين يتم فتح الأرضية لدفع رسوم التسجيل عبر المنصة الإلكترونية حسب الموعد المحدد في شهادة التوجيه.

والمرحلة الثالثة من 2 إلى 28 أوت، وهي بدورها مقسمة لمراحل انطلاقا بالمقابلات الخاصة بالمترشحين الموجهين إلى المدارس العليا للأساتذة من 2 إلى 6 أوت، والعملية الثانية المخصصة للمترشحين الذين لم يحصلوا على أي اختيار من اختياراتهم، حيث يتم إدراج بطاقة رغبات جديدة باحترام المعدلات الدنيا للالتحاق من 6 إلى 8 أوت، والمعالجة بداية من 8 أوت ويعلن عن النتائج يوم 13 أوت.

وفي نفس المرحلة وبالتحديد من 15 إلى 17 أوت، يتم فتح البوابة المخصصة لدفع حقوق التسجيلات عبر المنصة الإلكترونية لحاملي شهادة البكالوريا الموجهين في المرحلة الثانية وفتح البوابة المخصصة للخدمات الجامعية من الإيواء والنقل والمنحة من 19 إلى 23 أوت، وفتح البوابة المخصصة لمعالجة طلبات الإيواء من قبل مديريات الخدمات الجامعية من 24 إلى 28 أوت 2023.

والمرحلة الرابعة التي حددها المنشور تخص معالجة الحالات الخاصة من قبل مؤسسات التعليم العالي بواسطة أرضية بروغرس من 29 أوت إلى 5 سبتمبر بإيداع الطلبات من 29 أوت إلى 1 سبتمبر ومعالجتها من قبل مؤسسات التعليم العالي من 2 على 4 سبتمبر والإعلان عن النتائج يوم 5 سبتمبر.

كما تضمنت رزنامة التسجيلات الجامعية ولأول مرة مرحلة إضافية حددت من 20 جويلية إلى 20 سبتمبر 2023، أي لشهرين متتاليين، خصصت لإتقان اللغة الإنجليزية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد عبر المنصة الإلكترونية.