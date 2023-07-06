موجة حر تتعدى 46 درجة بهذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، إلى تسجيل ف ارتفاع قياسي في درجات الحرارة على الولايت الشمالية للبلاد

وأفادت النشرية الخاصة لذات المصالح، أن موجة الحر التي ستشهدها هذه الولايات ستتعدى 46 درجة تحت الظل، وهذا طيلة يوم غد الجمعة.

وأضافت النشرية أن الولايات المعنية هي كل من بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف.

وبالنسبة لولايات تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، الجلفة، البويرة، المسيلة وباتنة. ميلة، قسنطينة وقالمة ستشهد استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة تترواح ا بين 43 و46 درجة خلال يومي الجمعة والسبت.