محرز على أعتاب الدوري السعودي

أفادت مصادر إنجليزية، بأن الدولي رياض محرز جناح فريق مانشستر سيتي، أبدى موافقته المبدئية من أجل الانضمام إلى صفوف نادي الأهلي السعودي لكرة القدم.

ويرتبط رياض محرز بعقد مع نادي مانشستر سيتي حتى عام 2025، ولكنه يدخل ضمن قائمة اللاعبين الذين يستهدفهم نادي الهلال العائد مؤخرا لدوري "روشن" السعودي للمحترفين.

وكشفت صحيفة "صن" البريطانية أن رياض محرز سيتقاضى راتبا أسبوعيا يقدر بـ 410 آلاف جنيه إسترليني (نحو 1.640 مليون جنيه إسترليني شهريا، و19.680 مليون جنيه إسترليني سنويا) في حال انضمامه لصفوف نادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويمثل هذا المبلغ ضعف ما يحصل عليه حاليا مع نادي مانشستر سيتي، مما يفسر تحمسه لفكرة الانتقال لصفوف النادي السعودي.

بينما تبلغ القيمة السوقية للاعب الجزائري 20 مليون يورو، بتراجع 40 مليون يورو عما كانت عليه عند انضمامه للفريق منذ 5 أعوام.

وينتظر أن يحسم الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، مستقبل رياض محرز مع الفريق، سواء بالبقاء أو الرحيل خلال الأيام القليلة المقبلة.