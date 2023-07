L’Office national de météorologie prévoit des températures records dans plusieurs wilayas du nord du pays.

Le BMS précise que des températures dépassant les 46° concerneront ces wilayas tout au long de vendredi.

Les wilayas de concernées sont Boumerdès, Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf.

Les wilays de Tiaret, Tissemsilt, Ain Defla , Médéa, Djelfa, Bouira, M'sila, Batna, Mila, Constantine et Guelma verront les températures augmenter entre 43 et 46 degrés vendredi et samedi.