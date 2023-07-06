المدية: اختراع أربعة أجهزة طبية تقوم بكشف الحساسية مسبقا

في سابقة تاريخية للبحث العلمي بجامعة الدكتور يحي فارس بالمدية تمت مناقشة مذكرة التخرج لنيل شهادة ماستر تحصلت على براءة اختراع والدمج بين ثلاث تخصصات علمية في دمج كليتين في مذكرة واحدة.

مذكرة ماستر موسومة بانجاز جهاز متكامل لقياس الحساسية والتي تضمنت فريقا متكاملا لثلاثة تخصصات في الإعلام الآلي، أوتوماتيك وبيولوجيا، حيث توصل خمسة طلبة ويتعلق الأمر بكل من غرناوطي سلمى، عمري يونس، عكاش لونيس، قوادي عبد الكريم وبلدزر رؤوف إلى اختراع أجهزة طبية تقوم بكشف الحساسية مسبقا قبل بداية الأعراض منها من تعمل بالذكاء الاصطناعي، مع الإشارة أن الحساسية الحادة تعمل مباشرة على انقطاع التنفس لدى المريض وبالتالي تزيد خطورة فقدانه في حالة ما كان التكفل الطبي به متأخر.

وقد كان تمازج الأفكار واضحا من خلال اللجنة المنتقاة بعناية إذ طال النقاش لأكثر من ثلاث ساعات كاملة، أجاب فيها الطلبة على جل الأسئلة المطروحة حول الجهاز الخاص بكشف الحساسية وأسبابها والذي سيشكل ثورة في هذا المجال، خاصة وأن الجزء الأول من مشروع الطلبة قد تم اعتماده والحصول على براءة اختراع في انتظار الحصول على براءة الاختراع الثانية والمتعلقة بنفس المشروع.

تجدر الإشارة أن جامعة المدية ناقشت أكثر من 80 مذكرة مؤسسة ناشئة براءة اختراع تحتوي أكثر من 90 بالمئة منها على نماذج أولية تشتغل بكفاءة وأتم كل الطلبة نموذج العمل التجاري الخاص بها وتوسع أغلبهم ليبدأ العمل على خطة العمل.