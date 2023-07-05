صندوق ضمان الصفقات العمومية يطلق موقعه الإلكتروني الجديد

أعلن صندوق ضمان الصفقات العمومية، اليوم الخميس عن إطلاق موقعه الإلكتروني الجديد، تزامنا مع الذكرى الواحدة والستين لعيدي الاستقلال والشباب.

وأوضح الصندوق في بيان له أن هذه البوابة الكترونية الجديدة، المتوفرة عبر الرابط www.cgmp.dz، تأتي بواجهة "عصرية، بسيطة وسهلة الاستعمال"، وكذلك "بمواصفات تواكب التطور الرقمي في مجال تصميم المواقع الالكترونية الحديثة".

ويتضمن الموقع الالكتروني الجديد، المنجز من قبل مهندسين متخصصين من الصندوق،جميع الخدمات والمنتجات التي يوفرها الصندوق للمتعاملين الاقتصاديين الحائزين على صفقات عمومية، بالإضافة إلى خريطة تفاعلية للمشاريع الممولة، خصص الصندوق لزبائنه "فضاء جديدا يسمح لهم بمحاكاة، بكيفية تقديرية، قيمة الفاتورة أو المبلغ الواجب دفعه، وفقا للكفالة أو التسبيق المالي المتحصل عليه من الصندوق".