مفاجأة بخصوص مكان تواجد رئيس "فاغنر"

أعلن رئيس دولة بيلاروسيا أن رئيس مجموعة فاغنر الروسية، يفغيني بريغوجين، الذي قاد تمردا قصير الأمد ضد موسكو الشهر الماضي موجود في روسيا وليس بيلاروسيا، وفق ما نقلت "بي بي سي".

وظل مكان وجود بريغوجين لغزا منذ وقوع التمرد.

وبموجب اتفاق إنهاء المواجهة، تم إسقاط التهم الموجهة إلى بريغوجين وعُرض عليه الانتقال إلى بيلاروسيا.

لكن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، قال يوم الخميس: "فيما يتعلق ببريغوجين، إنه في سان بطرسبرغ. وليس على أراضي بيلاروسيا".

وكان لوكاشينكو قد ساعد في التوسط في صفقة لإنهاء التمرد، وقال قبل أسبوع بقليل إن بريغوجين وصل إلى بيلاروسيا.

وأضاف لوكاشينكو يوم الخميس أن بقية مقاتلي فاغنر "على حد علمي" ما زالوا في قواعدهم، والتي يمكن أن تشمل شرق أوكرانيا أو قاعدة تدريب في منطقة كراسنودار الروسية.

وقال الزعيم البيلاروسي إن عرضا لفاغنر لنشر بعض مقاتليها في بيلاروسيا لا يزال قائما، وعرض العديد من المواقع العسكرية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية لاستخدامها لهذا الغرض.

وأضاف: "لكن فاغنر لديها رؤية مختلفة"، مضيفا: "بالطبع لن أخبرك عن تلك (الرؤية)".

وأكمل: "في الوقت الحاضر، لم تُحل قضية نقلهم".

وقال لوكاشينكو إنه لا يعتبر انتقال مقاتلي فاغنر إلى بيلاروسيا يمثل خطرا، ولا يعتقد أنهم سيحملون السلاح ضد بلاده.