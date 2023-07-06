المدية: توزيع 3480 وحدة سكنية

في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 61 لعيد الاستقلال، وبحضور ممثل وزير السكن أشرف اليوم جهيد موس والي الولاية على مراسيم تسليم المفاتيح للمستفيدين من السكنات في مختلف الصيغ بعديد بلديات الولاية.

ويقدر عددهم بـ3480 مستفيدا في مختلف الصيغ منهم وذلك بالمتحف الجهوي بالمدية منهم2413 في صيغة العمومي الإيجاري.

وفي تدخله بالمناسبة، ثمن والي المدية جهود الدولة في مجال السكن مؤكدا أن العملية لا تزال متواصلة لتوزيع ما تبقى في حظيرة السكنات وفق خطة مدروسة ومحكمة واضحة المعالم تحتكم للمصداقية والنزاهة والنصوص القانونية المحددة للفئات المستفيدة لتوزيعها في أقرب الآجال الممكنة، داعيا إلى تظافر الجهود حتى تكون هذه السانحة الجديدة فرصة تتيح للجميع المشاركة في تجدد الدولة الجزائرية ورقيها وتعزيز أركان الجزائر الجديدة.

الدولة التي افتداها الكثير من الرجال والنساء بأرواحهم في سبيل الانعتاق من الهيمنة الاستعمارية وتحقيق السيادة الوطنية. للإشارة، فقد تم إشهار أزيد من61 قائمة سكن لحد الآن وتوزيع ما يربو عن 29 ألف وحدة سكنية في الثلاث سنوات الأخيرة منها 13948 في صيغة السكن العمومي الايجاري. ط عبدالكريم