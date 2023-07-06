غليزان: تسليم مفاتيح 2002 وحدة سكنية

أشرف، لكحل عياط عبد السلام، والي غليزان صباح اليوم بقاعة المحاضرات، بمناسبة الاحتفال بعيدي الشباب والاستقلال على تسليم مفاتيح 2002 وحدة سكنية بما فيها مقررات الاستفادة مع تسليم 699 مفتاحا للسكنات التي تم تثبيتها من قبل اللجة الولائية لدراسة الطعون عبر مختلف بلديات الولاية، إلى جانب 1200 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار، وعدل بكل من بلديات وادي أرهيو وجديوية ومرجة سيدي عابد، و20 وحدة سكنية من صيغة الترقوي المدعم ببلدية بن داود.

كما سلم الوالي 83 مقرر استفادة من الإعانة الموجهة لبناء السكن الريفي الموزعة عبر مختلف بلديات الولاية .

بالمقابل فإن المواطن الغليزاني يرتقب إشهار عدد معتبر من السكنات العمومية الإيجارية التي تعادل 1753 وحدة سكنية موزعة عبر مختلف بلديات الولاية ابتداء من يوم 09 جويلية 2023. جيلالي لخضاري