تنصيب المدير الجديد لسونلغاز ببرج بوعريريج

اشرف المدير الجهوي للشرق الجزائري ، طباش احمد على تنصيب المدير الجديد لامتياز برج بوعريريج السيد عبد الرحيم مصطفى خلفا السيد السعيد منصور الذي حول الى امتياز بومرداس في نفس المنصب.بعد حوالي ثمانية اشهر من تعيينه ببرج بوعريريج ،تمكن خلالها من فتح الوكالة التجارية الجديدة ببئر قاصد علي، و اطلاق مشروع ربط منطقة شرطيوة الفلاحية بالكهرباء ،

تبقى الا شارة الى ان برج بوعريريج من الولايات الرائدة في الربط بالكهرباء بنسبة تجاوزت 98 بالمية ،و الغاز بنسبة تجاوزت 97٫5 بالمئة ،بعد ان مست كل البلديات ،و خصصت ميزانية تجاوت 95 مليار ستتيم لربط مناطق الظل بين 2019 و 2022,كما تكفلت بالمناطق الصناعية ،خاصة بعد تدشين مركز تموين بالعناصر الذي دشنه الرئيس'المدير العام مراد لعجال مطلع 2022