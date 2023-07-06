حادث برج بوعريريج: إيداع سائق الحافلة الحبس

أصدر مجلس قضاء برج بوعريريج، اليوم الخميس، بيانا، بخصوص حادث المرور المميت الذي أودى بحياة 8 أشخاص وجرح 18 آخرين، أمس، على مستوى الطريق السيار شرق-غرب بالمكان المسمى حمام البيبان ببلدية المهير في ولاية برج بوعريريج.

ووفق ذات المصدر، تم توقيف سائق الحافلة على الفور من طرف عناصر الدرك الوطني، وتم تقديمه، اليوم، أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة المنصورة وتمت متابعته بموجب إجراءات التحقيق القضائي من أجل جنح القتل الخطأ المقترن بمخالفة الإفراط في السرعة بواسطة مركبة تابعة للنقل الجماعي، الامتناع عن القيام بفعل يمنع وقوع جنحة ضد سلامة جسم الإنسان.

وأضاف البيان أنه تم إيداع المتهم رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق القضائي.