وفاة المجاهدة بوشوك الهدبة المشرفة على مخيم اللاجئين بتونس

توفيت أول امس المجاهدة بوشوك الهدبة زوجة صياد بوهران ، عن عمر ناهز 80سنة، ووريت الثرى بمقبرة سيد البشير ببلدية بير الجير بوهران. الفقيدة مجاهدة من مواليد 17 ديسمبر1943 بقرية المشروحة بسوق اهراس ابنة عائلة تمتهن تربية الابقار، تتلمذت في مدرسة قرآنية بالقرية، بعد اندلاع الثورة التحريرية اعتمد عليها المجاهدين في نقل الأسلحة مخبأة داخل سلة البيض من المشروحة مدينة سوق اهراس . تحولت المنطقة بالنظر لتضاريسها الجبلية إلى مقر للمجاهدين، قبل ان تقرر السلطات الفرنسية إعلانها منطقة محرمة سنة 1958 و طرد السكان منها تاركين كل املاكهم و انتقلت العائلة مشيا على الأقدام نحو قرية ساقية سيدي يوسف بتونس. قرر مسؤولي جيش التحرير الوطني تعيينها مشرفة على مخيمات اللاجئين تحت اشراف الهلال الأحمر الجزائري و الصليب الأحمر الدولي لتفقد العائلات في المخيم و تحديد حاجياتهم. انتقلت العائلة نحو مدينة الكاف بتونس أثناء أحداث مجزرة ساقية سيدي يوسف. تعرفت أثناء تواجدها بالمخيمات بزوجها صياد العياشي الضابط في جيش التحرير الوطني، الذي ينحدر من قرية الحدادة على الحدود التونسية. بعد الاستقلال تنقلت رفقة زوجها الضابط في الجيش الوطني الشعبي لغاية الاستقرار في وهران اين واصلت دراستها لغاية مستوى متوسط.لديها شقيق شهيد و آخر مجاهد توفي بعد الاستقلال.