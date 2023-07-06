منح 30 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار جنين الفلسطينية

قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منح مساهمة مالية بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار مدينة جنين الفلسطينية وذلك على إثر الاعتداء الهمجي الإجرامي الذي شنّته قوات الاحتلال الاسرائلي على مدينة جنين و مخيمها في الضفة الغربية و الذي خلف العديد من الضحايا بين الأشقاء الفلسطينيين العُزل و ألحق دمارا في البنى التحتية مع تشريد العديد من الفلسطينيين الذين تركوا منازلهم بحثا عن ملاجىء آمنة.

و اعربت الجزائر مجددا عن تضامنها الدائم مع نضال الشعب الفلسطيني، القابع تحت الاحتلال الاسرائلي ومطالبته بحقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف