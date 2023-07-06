البويرة: انتشال جثة طفل من بركة مائية.

تمكن مساء اليوم أفراد فرقة الغطس بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر حوالي 12 سنة بأحد البرك المائية باقليم بلدية عين العلوي ب17 كلم جنوب غرب مقر ولاية البويرة .

وحسب الملازم الاول عبدات يوسف المكلف بالاعلام و الاتصال فقد تدخلت اسعافاتنا على الساعة 20سا00د من أجل انتشال غريق من بركة مائية ببلدية عين العلوي ، تم انتشال الضحية من طرف عناصر الحماية المدنية

وأضاف الضحية طفل يبلغ من العمر 11 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين بسام.

وللاشارة فان حالة الغرق تعتبر الثانية في اقل من 24 ساعة بعد حادثة غرق شاب بسد الاكحل وانتشال جثته