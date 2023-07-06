موجة حر تجتاح عدة ولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، بارتفاع قياسي في درجات الحرارة في بعض ولايات الوطن.

وجاء في نشرية خاصة لذات المصالح، أن موجة الحر ستمس كل من ولايات بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، تيسمسيلت، تيارت، عين الدفلى، الجلفة، البويرة، المسيلة، المدية، باتنة، ميلة، وقسنطينة، حيث ستتراوح درجات الحرارة ما بين 43 و46 درجة تحت الظل.

وفي تنبيه تاني، حذر الديوان من موجة حر شديدة على ولايات تندوف، بني عباس، تيميمون، أدرار، برج باجي مختار، عين صالح، قد تصل إلى 50 درجة.

وبكل من ولايتي البيض والنعامة ستشهدا رياح قوية تؤظي إلى تطاير للرمال.

وستشد ولاية عين قزام أمطار رعدية وهذا بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال وإلى غاية منتصف النهار.