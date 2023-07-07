القبض على مروجي المخدرات ببرج بوعريريج

ألقت فرقة الشرطة القضائية ببرج بوعريريج القبض على ثلاث متهمين مسبوقين قضائيا في قضية حيازة وتخزين ونقل المخدرات (كيف معالج) قصد البيع، في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.

وتعود القضية إلى استغلال معلومات مؤكدة عن حيازة شخصين لكمية معتبرة من المخدرات بأحد الأحياء وسط المدينة بغرض بيعها، أعد على إثرها خطة محكمة سمحت بالقبض على متهمين ،في شقة بعد الحصول على إذن بالتفتيش من النيابة، وعثر في الشقة على 37 صفيحة كيف معالج بوزن 3784غرام، ومبلغ 1290 ألف دينار، ثم القي القبض على المتهم الثالث في مسكنه، و بحوزته124 ألف دينار،و 04 غرام من الكيف، و تبين أن كمية المخدرات المحتجزة من قبل ملكه، لكونه الممول الرئيسي، و قدم الموقوفون أمام النيابة أين تم إيداعهم بالمؤسسة العقابية.