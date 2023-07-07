تواصل عمليات البحث عن طفلة مفقودة ببرج بوعريريج

تتواصل عمليات البحث، عن الطفلة ذو ثلاث سنوات، التي اختفت بقرية بوقطن بلدية ثنية النصر بولاية برج بوعريريج، خلال زيارة أهلها من أولاد دراج لأقاربهم في بوقطن.

وحسب بيان مديرية الحماية المدنية فإن عملية البحث عن الطفلة المفقودة، متواصلة بمشاركة جميع الوحدات، بالتنسيق مع الجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني. باستعمال الكلاب المدربة، إضافة إلى تضامن سكاان القرى المجاورة الكبير، الذين تنقلوا إلى قرية بوقطن للمساهمة في عملية البحث عن الطفلة المفقودة منذ ثلاثة أيام، بعد تبليغ أسرتها فرقة الدرك الوطني عن اختفائها، ما أدى إلى حالة استنفار، في القرى المجاورة وعبر وسائط التواصل الاجتماعي، وانتشار صورها والبلاغات عن اختفائها، مع تداول أخبار عن مشاهدتها هنا وهناك، ما رجح فرضية اختطافها، خاصة بعد تداول مشاهدتها مع امرأة في منطقة بومرقد ببرج بوعريريج، وهي قيد التحقيق.

وتتواصل عمليات التمشيط، بمحيط قرية بوقطن، وحول المجمعات المائية، بالاستعانة بفرقة الغطاسين، وفرقة سينوتقنية تابعة للوحدة الرئيسية، والفرقة السينوتقنية لولاية باتنة للمشاركة في عمليات البحث، على مستوى القرية والغابات المجاورة لها، والاستعانة بالكلاب المدربة، بالإضافة إلى تفعيل مخطط للاستعلام والبحث عن مكان تواجد الطفلة المفقودة، وفتح تحقيق معمق لتحديد ظروف وملابسات اختفائها ومغادرتها للمنزل .

واتصل مراسل "الخبر" اليوم الجمعة، بوالد الطفلة المفقودة "مريم" فأكد أن كاميرات المراقبة في المحلات التجارية بحي بومرقد ببرج بوعريريج، أظهرت الطفلة رفقة امرأة تتسوق، والدرك بصدد البحث عنها.