Palestine: une aide de 30 millions $ pour la reconstruction de Jénine

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a décidé jeudi d'accorder une contribution financière de 30 millions de dollars pour aider à la reconstruction de la ville palestinienne de Jénine, suite à l'attaque barbare et criminelle lancée par les forces d'occupation sionistes contre la ville et son camp en Cisjordanie, qui a fait de nombreuses victimes parmi les frères palestiniens sans défense et causé des dommages aux infrastructures de base et le déplacement de nombreux Palestiniens qui ont quitté leurs maisons à la recherche d'abris sûrs.