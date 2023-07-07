عين تموشنت: قتيل و12 جريحا في انقلاب حافلة

توفي شخص وأصيب 12 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث انقلاب حافلة ببلدية ولهاصة (عين تموشنت)، حسبما علم اليوم الجمعة لدى مصالح الحماية المدنية بالولاية.

ووقع الحادث ليلة أمس الخميس، إثر انحراف حافلة كانت في رحلة سياحية على متنها 41 شخصا وانقلابها على مستوى منحدر بمدخل شاطئ الوردانية مما أودى بحياة شخص في الثلاثينيات من عمره وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، مثلما أبرزه المدير الولائي للحماية المدنية، المقدم مراد بن سالم.

وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين وإجلاءهم إلى العيادة الصحية الجوارية ببلدية ولهاصة ومصلحة الإستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية ببني صاف في حين تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى، حسب نفس المصدر.

وقد تتقل والي عين تموشنت، أمحمد مومن، إلى المرفقين الصحيين المذكورين للوقوف على ظروف التكفل بالمصابين.

كما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد ملابسات هذا الحادث.