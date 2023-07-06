الرئيس تبون يتلقى رسالة شكر من نظيره الفلسطيني

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة خطية من نظيره الفلسطيني رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أعرب له فيها عن شكره الجزيل وعن شكر وعرفان أبناء الشعب الفلسطيني على المساهمة المالية العاجلة التي قدمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإعادة إعمار ما دمر الاعتداء الهمجي الاجرامي الذي شنته قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم على مدينة ومخيم جنين .

"إننا و شعبنا نحفظ للجزائر وشعبها وحكومتها مواقفها الثابتة تجاهنا ودعمها السياسي والاقتصادي الذي تواصلون تقديمه نصرة للقضية الفلسطينية العادلة على طريق نيل الحرية و الاستقلال".

"نجدد شكرنا و نسأل الله لفخامتكم الصحة والعافية واستمرار النجاح و التوفيق في قيادة الجزائر وشعبها العظيم نحو تحقيق المزيد من التقدم و الرخاء.