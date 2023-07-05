هكذا ودع شعال مولودية الجزائر

ودع الحارس فريد شعال نادي مولودية الجزائر، اليوم الجمعة، عبر منشور على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام".

وكتب شعال: "سلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة مباركة، اليوم وأنا أغادر عميد الأندية الجزائرية مولودية الجزائر بعد عشر سنوات قضيتها معه، سأبقى أحتفظ فقط بالصور والذكريات الجميلة وجمهوره العظيم وهذا بفضل الله تعالى وصلت إلى ما أنا عليه اليوم، الرحيل عن مكان بمثابة منزلك يجعلك تفكر في المراحل التي مررت بها في تجربتك، لذلك أتذكر يوم التحاقي به وأنا حارس شاب طموح شغوف يتطلع لمستقبل واعد بفضل الرجال الذين آمنوا بي يومها ووضعوا في ثقتهم وحتى الرجال الذين تعاقبوا على الفريق آنذاك، لذلك أغتنم هذه الفرصة لأشكر هذا النادي الذي صنع مني شعال اليوم وتقمصت بفضله ألوان المنتخب الوطني الأول والمحلي، مولودية الجزائر بالنسبة لي ليس مجرد نادي فلطالما كان عائلتي الثانية وبفضله شاركت في منافسات افريقية في السنوات الماضية".

وأضاف صاحب 29 سنة: "أشكر الجمهور الذي لا يمكنني أن أوفيه حقه فهو الوفي الفريد من نوعه في التشجيع ومواقفه الرجولية، فهو جمهور يميز بين من يحب مصلحته الشخصية ومن يحب مصلحة الفريق والذي لولاه لما صمد الفريق في وجه جميع من أراد أن يتربص به وأنا على يقين أنه سيواصل صموده ووقوفه في وجه جميع من يريد أن يلحق به الأذى، كما أنه دائما كان يساند الفريق حتى في أصعب مراحله، وساندني في السراء والضراء، فشكراً على كل شيء، وإن غادرت اليوم إلى المملكة العربية السعودية من بوابة فريق النجمة، فذلك من أجل تحدي ورهان رياضي جديد وبطموحات أكبر وما توفيقي إلا بالله تعالى وشكرا للعميد وجمهوره".