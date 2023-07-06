الأرض تسجل درجة حرارة قياسية

أظهرت سجلات غير رسمية أن متوسط درجة الحرارة في العالم وصل إلى مستوى قياسي جديد للمرة الثالثة خلال أسبوع.

وحسب "بي بي سي"، أظهرت البيانات التي حللتها مجموعة من العلماء الأمريكيين أن متوسط درجة الحرارة العالمية يوم الخميس كان 17.23 درجة مئوية.

وكسر هذا الرقم القياسي رقما سجل يوم الإثنين هو 17.01 درجة مئوية، وتجاوزه بعد يوم واحد فقط عندما وصل متوسط درجة الحرارة إلى 17.18 درجة مئوية.

يشمل هذا المتوسط الأماكن شديدة الحرارة مثل جينغشين، الصين، التي سجلت 43.3 درجة مئوية والأماكن الدافئة بشكل غير معتاد، مثل القارة القطبية الجنوبية، حيث كانت درجات الحرارة في معظم أنحاء القارة تصل إلى 4.5 درجة مئوية أعلى من المعدل الطبيعي هذا الأسبوع.

ويقول العلماء إن درجات الحرارة مدفوعة بتغير المناخ الذي يسببه الإنسان ونمط الطقس الذي يتشكل بشكل طبيعي والمعروف باسم النينو.