عطاف يحل بطهران

حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الجمعة بطهران في زيارة عمل للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وتندرج هذه الزيارة - بحسب البيان ذاته - في "إطار تجسيد توجيهات قائدي البلدين الشقيقين، الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس ابراهيم رئيسي، اللذين تحدوهما إرادة مشتركة وعزيمة متبادلة لتعزيز علاقات التعاون والشراكة الجزائرية - الإيرانية وترسيخ تقاليد التشاور البيني والتنسيق السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وخلال هذه الزيارة، من المنتظر أن يجري عطاف محادثات ثنائية مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وأن يتم استقباله من قبل السلطات العليا الإيرانية، كما جاء في البيان.