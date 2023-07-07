غليزان:إنشاء فريق لكرة السلة بسيدي أمحمد بن علي

أقدت مجموعة من إطارات بلدية سيدي أمحمد بن علي في غليزان (محمد بلغولة- براهيم بن عجمية – هواري غباش وبن حماموش ) على إنشاء فرع لكرة السلة، الرياضة التي اندثرت بالمنطقة منذ عقدين من الزمن، وأرادوا أن يحيوها، ويعيدوا لها مجدها، وأن يزرعوا حب الرياضة للنشء الذين غالبيتهم يهرعون وراء كرة القدم. وقد كشف رئيس الفرع نورالدين عوماري أن المنخرطين في هاته الرياضة بلغ 50 رياضيا منهم أصاغر وأواسط وأكابر شاركوا في عدة دورات داخل الولاية وخارجها، والهدف من ذلك هو الاحتكاك، واكتساب خبرات، وأنهم يتدربون تقريبا طيلة أيام الأسبوع بالقاعة المتعددة الرياضات تحت إشراف الأستاذ نور الدين تاقدايت الذي بين أن بغليزان لا توجد رابطة لكرة السلة، وفي حال عدم خلق رابطة فإنه وفريقه يضطرون للانخراط في رابطة ولاية الشلف، حتى يدخلوا المنافسة، كما يطالب السلطات بالدعم المادي،والاهتمام بهذه الرياضة، وبممارسيها.