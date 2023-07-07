سجاتي وتريكي يستهدفان منصة التتويج في أولمبياد باريس

أكد العداء الجزائري جمال سجاتي، اليوم الجمعة بوهران، التي تحتضن منافسات ألعاب القوى للألعاب الرياضية العربية، أنه يستهدف بلوغ منصة التتويج في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024) التي تأهل لها مؤخرا بستوكهولم (السويد).

وفي تصريح له على الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية الجزائرية وقبيل دخول غمار المنافسة في الألعاب الرياضية العربية أشار صاحب الـ24 عاما إلى أنه "مصمم على بذل كل ما في وسعه للفوز بالميداليات مع زملائه الذين سيمثلون الجزائر في هذا الموعد الرياضي العالمي".

وتأهل هذا العداء إلى الألعاب الأولمبية يوم 2 جويلية الجاري بعد أن حقق الحد الأدنى بفوزه بسباق 800 متر بتوقيت قدره 1 دقيقة و44 ثانية و59 جزء من المائة مع العلم أنه ستكون أول مشاركة له في الأولمبياد.

وقال أيضا إنه "مرتاح لظروف تحضيراته وكذا تلك التي تقام فيها منافسات ألعاب القوى للألعاب الرياضية العربية" حيث يعتزم إثراء الحصاد الجزائري بميدالية ذهبية جديدة وذلك خلال مشاركته مساء الجمعة بملعب ميلود هدفي لوهران في سباق 4X 400 متر.

للتذكير، فإن جمال سجاتي مؤهل أيضا لبطولة العالم التي ستقام الشهر المقبل في بودابست (المجر).

من جهته، صرح الرياضي الجزائري، ياسر تريكي، اليوم الجمعة، أنه يهدف إلى "الصعود على منصة التتويج" خلال الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024) التي تأهل لها أمس بوهران بفضل وثبته 30ر17م التي حققها في مسابقة الوثب الثلاثي مما سمح له بالفوز بالميدالية الذهبية في الطبعة الـ15 للألعاب الرياضية العربية.

وقال تريكي في تصريح للصفحة الرسمية للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية على الفايسبوك: " أنا سعيد جدا بهذا الأداء خاصة أنها سادس نتيجة عالمية هذا العام. إنها ثمرة سنوات طويلة من العمل والتضحية".

كما اعتبر أن الوقت الذي يفصل عن الموعد الأولمبي وهو 13 شهرا "وهو كافيا للتحضير الجيد لهذا الحدث العالمي الذي يهدف خلاله إلى تشريف الألوان الوطنية".

وقال نفس المتحدث " أعتقد أنه بحلول ذلك الوقت سيكون لدي متسع من الوقت للتحضير جيدا من أجل تشريف الألوان الوطنية. قبل ذلك، لدي نفس الطموحات تحسبا لمشاركتي في بطولة العالم المقبلة في بودابست (المجر) والتي ستقام في غضون 40 يوما".

وبفضل نتائجه الجيدة للغاية التي حققها على مضمار ألعاب القوى بملعب ميلود هادفي بوهران في إطار الألعاب الرياضية العربية ضمن ياسر تريكي أيضا تأهله الى بطولة العالم المقبلة ببودابست المجرية في شهر اغسطس المقبل.

كما يمكن للرياضي البالغ من العمر 26 سنة التألق مرة أخرى في منافسات القفز الطويل المبرمجة مساء اليوم الجمعة برسم اليوم الرابع والأخير من منافسات ألعاب القوى للألعاب العربية الرياضية.