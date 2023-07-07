صراع البقاء يتواصل وأمل الأربعاء أكبر الخاسرين

يتواصل الصراع حول هوية النازل الثاني إلى الرابطة الثانية، حيث كان أمل الأربعاء أكبر الخاسرين من مقابلات الجولة الـ28 للرابطة المحترفة الأولى، التي أجريت مساء اليوم.

واقترب كل من نجم مقرة واتحاد بسكرة من ضمان البقاء بنسبة كبيرة بعد تجاوزهما اتحاد خنشلة وهلال شلغوم العيد على التوالي، حيث رفع الثنائي رصيده إلى النقطة 37 متقاسمين المركز العاشر في جدول الترتيب.

كما تنفس أنصار حامل لقب الكأس، أولمبي الشلف، الصعداء بعد الفوز على الوصيف، شباب قسنطينة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب بومزراق، ليرفع "الجوارح" رصيدهم إلى النقطة الـ36 في المركز 12، فيما تجمد رصيد "السنافر" عند النقطة 47 محافظين على المركز الثاني.

الإثارة الكبيرة كانت في مقابلتي أمل الأربعاء-شبيبة القبائل وشبيبة الساورة-نادي بارادو، حيث شهدت المواجهتين تسجيل هدفين مهمين في الوقت القاتل.

وحقق النادي العاصمي فوزا ثمينا جدا من تنقله الصعب إلى بشار بفضل هدف في الوقت بدل الضائع، حيث غادر "الأكاديميون" المركز قبل الأخير، المؤدي إلى رابطة الثانية، وأصبحوا يتمركزون في المرتبة الـ14 برصيد 35 نقطة.

وشهد ملعب اسماعيل مخلوف بالأربعاء مواجهة حاسمة بين فريقين يواجهان خطر السقوط، حيث تقدم أصحاب الأرض في الشوط الأول قبل أن يعدل "الكناري" في الوقت القاتل، حيث تعتبر هذه النقطة ثمينة جدا لشبيبة القبائل أمام منافس مباشر على النزول.

ووضعت هذه النتيجة أمل الأربعاء في موقف صعب (المركز 15، 33 نقطة) غير أنه يحافظ على حظوظه كاملة في ضمان البقاء حيث سيواجه في المقابلة القادمة هلال شلغوم العيد الذين سقط رسميا إلى الدرجة الثانية قبل أن يستقبل نادي بارادو في مواجهة حاسمة خلال الجولة الأخيرة.

كما شهدت الجولة ثلاثة مقابلات بأهمية أقل، وعرفت تحقيق البطل شباب بلوزداد فوزا كبيرا على المتوج بكأس "الكاف" اتحاد الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما عادت مولودية الجزائر إلى سكة الانتصارات على حساب مولودية وهران بهدف مقابل صفر، فيما ارتقت مولودية البيض إلى المركز الثالث بعد عودتها بانتصار من تنقلها إلى سطيف لمواجهة الوفاق المحلي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

النتائج:

شباب بلوزداد - اتحاد الجزائر 3-1

أولمبي الشلف - شباب قسنطينة 3-2

وفاق سطيف - مولودية البيض 1-2

نجم مقرة - اتحاد خنشلة 2-1

امل الاربعاء - شبيبة القبائل 1-1

اتحاد بسكرة - هلال شلغوم العيد 3-0

شبيبة الساورة - نادي بارادو 0-1

مولودية الجزائر - مولودية وهران 1-0

- الترتيب نقاط لعب

1- شباب بلوزداد 61 28

2- شباب قسنطينة 47 28

3. مولودية الجزائر 43 28

-- مولودية البيض 43 28

5. شبيبة الساورة 41 28

6. وفاق سطيف 40 28

--. اتحاد الجزائر 40 28

8. اتحاد خنشلة 39 28

9. مولودية وهران 38 28

10. اتحاد بسكرة 37 28

--. نجم مقرة 37 28

12. أولمبي الشلف 36 28

13. شبيبة القبائل 36 28

14. نادي بارادو 35 28

15. أمل الأربعاء 33 28

16- هلال. ش.العيد 04 28.