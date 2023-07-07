وفاة شخصين في حادث مرور بخنشلة

توفي شخصان وأصيب ستة آخرون في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 83 في محوره العابر لإقليم بلدية بابار في ولاية خنشلة.

وأفاد مصالح الحماية المدنية في بيان لها بأن إسعافات وحدتها الرئيسية مدعومة بالمركز المتقدم خنشلة تدخلت مساء أمس لأجل حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 83 بالضبط بالمكان المسمى حجرة الرسم في بلدية ودائرة بابار .

وأضاف نفس المصدر بأن الحادث الذي نجم عن اصطدام بين ثلاث سيارات خلف وفاة شابين يبلغان من العمر حوالي 22 و25 سنة وإصابة ستة آخرين تتراوح أعمارهم بين 13 و53 سنة. حيث تم تقديم الإسعافات في عين المكان لمصابين اثنين وتحويلهما الى مصلحة الاستعجالات بمستشفى أحمد بن بلة، فيما تم تحويل جثتي المتوفيين إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى. أما باقي الضحايا فقد تم تحويلهم بواسطة سيارات خاصة.