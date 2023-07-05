سوناطراك تنظم مسابقتين بهاتين الولايتين

نظمت سوناطراك، اليوم، مسابقتين بولايتي تيميمون وأدرار من أجل انتقاء 474 منصب عمل وهذا في العديد من الاختصاصات لسد احتياجات سوناطراك على مستوى منشآتها الواقعة بالولايتين.

وجاء في بيان ذات المؤسسة: "هاتان المسابقتان تندرجان ضمن تنفيذ مخطط التوظيف لسنة 2023 الذي يستجيب لاحتياجات المؤسسة، حيث سيتنافس في ولاية تيميمون 1242 مرشحا على 366 منصب عمل المطلوب شغلها على مستوى الولاية وستجري اختبارات المسابقة بمركز التكوين المهني والتمهين رقم 02 لتيميمون، أما بولاية أدرار فسيتنافس 455 مرشحا على 108 مناصب عمل حيث ستجري الاختبارات بمركز التكوين المهني والتمهين المجاهد المرحوم بخدا عبد الله ببلدية أولاد أحمد تيمي بأدرار".

وأوضحت سوناطراك في بيانها أن "المترشحون تم استدعاؤهم وفق آلية الوكالة الوطنية للتشغيل المعتمدة في كل عمليات الانتقاء التي تنظمها سوناطراك بهدف ضمان الشفافية والنزاهة لكل مساراتها".

وستتواصل مسابقتا الانتقاء إلى غاية 13 جويلية 2023 لاجتياز اختبارات الفحص المهني في جانبيه النظري والتطبيقي.