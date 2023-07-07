سيناتور يطالب بتدخل وزير النقل

طالب عضو مجلس الأمة عن ولاية تندوف سالمي محمد تدخل وزير النقل لتسهيل تنقل حجاج ولاية تندوف، الذين سيجدون أنفسهم مضطرين للانتظار لمدة تزيد عن 20 الساعة بمطار بشار لنقلهم بعد ذلك إلى ولاية تندوف بعد أداء المشاعر المقدسة.

وقال سالمي إن الدولة تولي أهمية قصوى لرعاية ودعم الحجاج الجزائريين من مختلف الجوانب لا سيما لضمان راحتهم وأداء مناسكهم في أفضل الظروف إلا أن ما يحدث مع بعض حجاجنا لولاية تندوف والعائدين من جدة اتجاه ولاية بشار فإنهم مضطرين للانتظار لمدة تزيد عن 20 ساعة بمطار بشار لنقلهم بعد ذلك إلى ولاية تندوف بعد أداء المشاعر المقدسة، في ظل درجة حرارة مرتفعة وقياسية تشهدها ولايات الجنوب.

وطالب سالمي من الوزير التدخل العاجل وذلك بتغيير وجهة الرحلة من مطار جدة إلى مطار تندوف مباشرة أو تغيير توقيت الرحلة من بشار إلى تندوف على الأقل في حدود الساعة الثامنة. صباحا بتاريخ 12 جويلية 2023 خصوصا وأن أغلب الحجاج من كبار السن وحتما يكونون في حالات التعب والإرهاق.

واعتبر ذات المتحدث أن مرافق مطار بشار لا ترقى إلى التكفل الحجاج بما يكفي، ملتمسا في الوقت ذاته من الوزير برمجة رحلات الحج الخاصة بولاية تندوف للسنوات القادمة من ولاية تندوف مباشرة أو إعادتها إلى مطار وهران.