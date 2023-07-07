رسميا .. هذه هي الوجهة الجديدة لسعيود

تم، اليوم السبت، التعرف على الوجهة الجديدة للاعب الجزائري أمير سعيود بعد فترة من التكهنات حول تجديد عقده مع نادي الطائي.

وأعلن نادي الرائد السعودي، على حسابه في "تويتر"، التعاقد مع صاحب 32 عاما دون الكشف عن قيمة ومدة العقد.

وأنهى الرائد الموسم الماضي في المرتبة العاشرة في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 34 نقطة.

وكانت إدارة نادي الطائي السعودي قد أصدرت، أمس، بيانا توضيحيا حول وضعية نجم الفريق، مؤكدة أنها قدمت عرضا جديدا لابن مدينة قالمة من أجل تجديد عقده غير أنه لم يقدم ردا ما جعلها تتمنى له التوفيق في مسيرته المقبلة بعد موسمين قضاهما مع النادي قادما من شباب بلوزداد.