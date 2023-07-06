الشروع في تنفيذ برنامج تعزيز قدرات تخزين الحبوب

أشرف، اليوم السبت، وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، على إعطاء إشارة انطلاق إنجاز البرنامج الوطني لتعزيز قدرات التخزين في مجال الحبوب والموكل إلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وذلك على مستوى المركز الجواري للتخزين ببلدية العطاف بولاية عين الدفلى، بعد رفع التجميد عن انجاز المشروع الذي توقف منذ سنة 2015، حيث وضع الوزير حجر الأساس لإنجاز مركب استراتيجي لتخزين الحبوب بسعة جد معتبرة تقدر بـ200 ألف قنطار.

وأوضحت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في بيان عن زيارة الوزير هني إلى ولاية عين الدفلى، أن البرنامج الوطني لتعزيز قدرات تخزين الحبوب من أجل الأمن الغذائي تم إعطاء إشارة الانطلاق لإنجاز 350 مركز جواري لتخزين الحبوب على المستوى الوطني بسعة تتراوح بين 50 ألف و70 ألف قنطار و36 صومعة تخزين للحبوب بطاقة استيعاب 250 ألف قنطار لترتفع السعة الإجمالية الوطنية لتخزين الحبوب إلى 9 مليون طن.

وأضاف نفس المصدر أن ولاية عين الدفلى قد استفادت من خلال هذا البرنامج من انجاز 11 مركز تخزين جواري للحبوب.

وثمن الوزير هني الذي كان مرفوقا بوالي ولاية عين الدفلى، وإطارات من القطاع والديوان الجزائري المهني للحبوب السلطات المحلية، استفادة المنطقة من هذا المشروع الهام، والذي يعد مكسبا حقيقيا يدعم قدرة التخزين بالمنطقة ويساهم في تعزيز الأمن الغذائي المحلي والوطني، خاصة مع طاقة استيعابه المعتبرة، مما يقرب للفلاحين من أماكن التخزين ويسهل لهم جميع الإجراءات المتعلقة بهذه العملية.

وخلال إشرافه على وضع حجر الأساس شدد الوزير على المؤسسة المكلفة بالإنجاز على الرفع من وتيرة أشغال هذه المشاريع على المستوى الوطني من أجل تسليم المشاريع في الآجال المحددة.