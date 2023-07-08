تدخلات الحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الماضية

أفادت حصيلة للحماية المدنية اليوم السبت بأنها سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 184 حادث مرور خلفت 216 جريحا و9 قتلى.

وأوضحت ذات الحصيلة بأنه تم تسجيل حالتي غرق أحداهما بشواطئ سكيكدة والأخرى بمجمع مائي بولاية باتنة.

وبالنسبة للحرائق فقد تدخلت الحماية المدنية من أجل إخماد خمسة حرائق نشبت في الغطاء النباتي والغابي بولايات سطيف، الشلف، باتنة وتيزي وزو، بالإضافة إلى أربعة تدخلات لإخماد حرائق المحاصيل الزراعية بولايات أم البواقي وميلة وقالمة والطارف. وتسعة تدخلات لإطفاء حرائق الأشجار المثمرة وأربعة لغابات النخيل وتسعة أخرى لإخماد حراق الأدغال والحشائش الجافة وسبعة لأحزمة التبن.