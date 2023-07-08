النعامة: حرارة غير مسبوقة وزوابع رملية

تجتاح ولاية النعامة هذه الأيام موجة حر غير مسبوقة مصحوبة بهبوب زوابع رملية هوجاء، هذه الظاهرة الطبيعية التي تحولت إلى مسلسل يومي أرغمت المواطنين على الاعتكاف بالبيوت أمام المكيفات الهوائية التي أصبحت من الضروريات.

أما خارج البيوت فإن مستعملي الطرق الوطنية العابرة للولاية ملزمون بالحيطة والحذر واحترام شروط السلامة المرورية لا سيما بالنقاط السوداء على مستوى الطريق الوطني رقم 6 في اتجاه بشار بكل من التويفزة والتاجرة خلف محطة البنزين وبمنطقة مكاليس بإقليم بلدية العين الصفراء.

وبالطريق الوطني رقم 22 في اتجاه ولايتي تلمسان وسيدي بلعباس تشتد الوضعية سوء في المحور الرابط بين البيوض ورأس الماء مرورا بمنطقة بوقرن في اتجاه ولاية سيدي بلعباس حيث تتموضع الرمال وتشكل خطرا على حركة سير المركبات.

هذه الظاهرة الطبيعية التي استفحلت تؤكد مدى انعكاسات الجفاف والاعتداءات على المراعي وتدهور الغطاء النباتي، ما يستدعي قرع أجراس الخطر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.