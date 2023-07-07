مبابي في الجزائر؟

من المنتظر أن يقوم النجم الفرنسي، كيليان مبابي، بزيارة إلى الجزائر في الفترة المقبلة.

ولمحت والدة اللاعب ووكيلة أعماله، فايزة العماري، إلى هذه الزيارة خلال تصريحات لوسائل الإعلام الكاميرونية، أين تتواجد رفقة ابنها.

وقالت الجزائرية فايزة العماري: "كان يأتي إلى هنا بانتظام وهو طفل، لكن هذه المرة الأولى التي يعود فيها منذ أن أصبح لاعب كرة قدم. كان من المهم بالنسبة له أن يعود إلى هذه المنطقة القريبة من قلوبنا".

وأضافت العماري: "هي بداية مغامرة كبيرة مع جذوره .. لنبدأ ببلده الأم الكاميرون والجزائر، من المهم لكيليان أن يزور بلاد أجداده، على الرغم من أنه فرنسي وفخور بذلك لكنه يفتخر أيضا بجذوره".

وكان موقع "شوت أفريكا" قد كشف، أمس، أن مهاجم باريس سان جيرمان، المتواجد حاليًا في الكاميرون، يمكن أن يزر قريبًا أرض والدته.

وأضاف ذات المصدر أن فايزة العماري ذهبت مؤخرًا إلى بجاية، وبالتحديد مكان إقامة عائلتها، حيث تعمل في سرية تامة من أجل تحضير الزيارة.