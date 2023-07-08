حريق في واحة نخيل بتيميمون

يقاوم رجال الإطفاء للحماية المدنية وبدعم من أفراد الجيش الوطني الشعبي منذ صباح اليوم السبت لإخماد حريق شب في غابة نخيل ببلدية أوقروت في ولاية تيميمون.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لمصالح الحماية المدنية أن أعوانها تدخلوا في الساعة الثامنة وعشرين دقيقة(08:20) من أجل إخماد حريق واحة نخيل ببساتين قصر الحاج ببلدية أوقروت في ولاية تيميمون.

وأوضح ذات المصدر إن عملية الإطفاء التي تتم تحت قيادة مدير الحماية المدنية ما تزال متواصلة بمشاركة أفراد الجيش الوطني الشعبي، الدرك الوطني والسلطات المحلية والمجتمع المدني.