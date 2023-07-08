توقعات بنتائج مريحة لبكالوريا 2023

انتهت عملية تصحيح أوراق إجابات البكالوريا بعد أن خضعت إلى مرحلتين، فيما لجأ المصححون إلى عملية ثالثة في أربع مواد، هي الرياضيات، الفيزياء، التاريخ والجغرافيا والعلوم الطبيعية، خصت بعض الأوراق التي تميزت بفارق بين ثلاث إلى أربع نقاط، وبصفة عامة يتوقع الأساتذة الذين جندوا طيلة 10 أيام لإنهاء العملية، نتائج "إيجابية" مقارنة بـ"باك 2022"، خاصة في الشعب العلمية.

شرع أعوان الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، في حجز نقاط امتحان شهادة البكالوريا، تحسبا لتحويلها إلى مراكز التجميع والإغفال، للتدقيق فيها، تحسبا للإعلان عن النتائج قبل موعدها المحدد من قبل وزير التربية، أي يوم 20 جويلية، بعد إفراج وزارة التعليم العالي عن منشور التسجيلات الجامعية التي ستنطلق يوم 19 جويلية الجاري، وهو مؤشر قوي على أن النتائج ستكون في متناول المترشحين قبل ذلك بيوم أو يومين.

وكشفت عملية تصحيح امتحان شهادة البكالوريا لهذه الدورة عن نتائج "مقبولة إلى جيدة"، في مادتي الرياضيات وتقني رياضي، فيما أحدثت مادة اللغة العربية بعد التصحيح الثاني، ولجوء الوزارة إلى تعديل التصحيح النموذجي الخاص بها، المفاجأة، بتسجيل علامات ممتازة في مختلف الشعب، مقابل نقاط "كارثية" في اللغات، على رأسها الألمانية.

ومثلما أظهره التصحيح الأول، تم تسجيل علامات ضعيفة لمختلف مواد شعبة تسيير واقتصاد، فيما أحدثت مادة الفلسفة بالنسبة للأدبيين، الاستثناء، إذ تحصل المترشحون على علامات مقبولة، رغم أنهم أظهروا استياء كبيرا من "صعوبة" الأسئلة الخاصة بها.

وكانت عملية التصحيح الأول لأوراق إجابات البكالوريا، قد استأنفت بعد ثلاثة أيام قضاها الأساتذة المصححون رفقة عائلاتهم لقضاء عيد الأضحى، بالتحاق حوالي 40 ألف أستاذ بمراكز التصحيح الموزعة عبر الوطن، فيما استغرقت المرحلة الثانية أربعة أيام، في جو عام ميزه تفاؤل كبير ومؤشرات بتسجيل نسبة نجاح وطنية أكبر من دورة 2022.

وإن كانت المؤشرات الأولية قد كشفت عن علامات جيدة في العلوم والرياضيات، وأيضا الفيزياء للمترشحين العلميين بصفة عامة، بتحصل عدد منهم على معدلات 18 و17 من عشرين، تماما مثل الأدبيين الذين كانت نقاطهم "مقبولة" في مختلف المواد، إلا أنه من المتوقع جدا، تخفيض نسبة النجاح إلى 9.5 بالمائة على غرار ما حصل في "البيام"، كون مترشحو "باك2023" يمثلون كوكبة التلاميذ الذين لم يجتازوا امتحان شهادة التعليم المتوسط بداية انتشار كوفيد-19.

وكان وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، قد أكد أن امتحان البكالوريا جرى في ظروف "جيدة، وأن المواضيع لم تشبها أية أخطاء" بفضل تجند الجمي، من قطاعات وزارية مختلفة وسلطات أمنية وعسكرية لإنجاحه، فالأسئلة، حسبه، تناولت الدروس التي تلقاها التلاميذ بالأقسام وضمن البرنامج، ما يدل –يضيف- على الانضباط والدقة والالتزام في العمل الذي تميز به الفريق المشرف على إعداد وطبع وإرسال هذه المواضيع.

معلوم أن أكثر من 790 ألف مترشح، من بينهم 269.539 مترشح حر، اجتازوا امتحان شهادة البكالوريا، موزعين على 2674 مركز عبر التراب الوطني، امتحنوا في ست شعب هي العلوم الطبيعة والحياة، الرياضيات، الرياضيات التقنية، التسيير والاقتصاد، اللغات الأجنبية والفلسفة، فيما بلغ عدد مراكز تجميع أوراق الامتحان 18 مركزا مقابل 88 مركزا للتصحيح.