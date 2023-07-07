إتفاقية توأمة وصداقة بين ولاية بوجدور ومدن من بارما الإيطالية

قامت ولاية بوجدور، بمخيمات اللاجئين الصحراويين ، أمس الجمعة، بتوقيع اتفاقية توأمة وصداقة، مع مدن من مقاطعة بارما الإيطالية، وذلك خلال أشغال الندوة الثانية للتوأمات التي إحتضنتها مدينة بولونيا، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية.

ووقع الإتفاقية عن ولاية بوجدور، السنية البشير عبد الرحمان،ممثلة جبهة البوليساريو بالسويد والنرويج نيابة عن والي ولاية بوجدور، وعن الجانب الإيطالي، بريدي سيرينا، مستشارة ببلدية بيدونيا من مقاطعة بارما.

وحضر مراسم التوقيع ممثل جبهة البوليساريو بالاتحاد الاوروبي والمؤسسات الأوروبية، منصور عمر وممثلة جبهة البوليساريو بإيطاليا، فاطمة حفظلا سيدي علال وعن الجانب الإيطالي ايمي بيتيتي، رئيسة برلمان منطقة ايميليا رومانيا.

وفي كلمتها التي ألقتها نيابة عن الوالي، أوضحت السنية البشير أن مواطني وسلطات ولاية بوجدور سعداء بهذه الاتفاقية التي تعكس حجم التضامن مع الشعب الصحراوي وقضيته العادلة.

وذكرت بمؤسسات الولاية القائمة في مخيمات اللاجئين والتي من ضمنها مؤسسات تعليمية وصحية "تعكس اهتمام الجمهورية الصحراوية ببناء الإنسان أولا وبالقطاعات الاجتماعية كحق من حقوق المواطنين، كما هو الحال في دول العالم المستقلة،وهو التحدي الذي رفعته الجمهورية الصحراوية منذ نشأتها، رغم ظروف الاحتلال واللجوء وقلة الامكانيات".