موجة حر شديدة على هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من موجة حـر شديدة على عدة ولايات من الوطن.

وأوضحت ذات المصالح ، في نشرية خاصة ،أن موجة حر شديدة ستمس كل من ولايات سيدي بلعباس، معسكر ، غليزان، الشلف، وعين الدفلى، وذلك ابتداء من يوم غد الأحد، لتستمر إلى غاية يوم الثلاثاء، أين قد تتعدى درجات الحرارة 48 درجة مئوية.

كما حذرت ذات المصالح في نشرية ثانية، من موجة حـر ، قد تصل إلى 45 درجة مئوية تحت الظل على ولايات تلمسان، مستغانم، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، المسيلة، البويرة، تيزي وزو، ، وميلة، قسنطينة، قالمة،خنشلة، وتبسة.

فيما حذرت نشرية خاصة أخرى من موجة حـر بدرجات حرارة قياسية، قد تتعدى 42 درجة مئوية تحت الظل، بداية يوم غد الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء على ولايات عين تموشنت، ووهران، وتيبازة، والجزائر العاصمة، البليدة، وبومرداس، وبجاية، وجيجل،وسكيكدة، وعنابة، والطارف.