الرئيس الإيراني في جولة إفريقية تشمل 3 دول

ينطلق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الثلاثاء المقبل، في جولة إفريقية تشمل أوغندا وزيمبابوي وكينيا، هي الأولى من نوعها منذ 11 عاما. وقالت وكالة "إرنا" الرسمية، إن جولة رئيسي الإفريقية تأتي "في إطار سياسة تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة وذات التوجه المشترك، وتنويع وجهات الصادرات الوطنية وتوفير مجالات للتعاون السياسي والتجاري".

وأوضحت أن رئيسي تلقى دعوات رسمية من نظرائه في الدول الإفريقية الثلاثة لزيارة بلدانهم. و يتضمن برنامج هذه الجولة الإفريقية "عقد اجتماعات ثنائية مع قادة الدول الثلاث ورعاية الاجتماعات المشتركة بين أعضاء الوفد الإيراني الرفيع المستوى مع نظرائهم في تلك البلدان، وأيضا توقيع وثائق للتعاون، وعقد مؤتمر صحفي لشرح نتائج اللقاءات الثنائية"، وفق "إرنا".