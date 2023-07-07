سباحة : ميدالية ذهبية للجزائرية آمال مليح

فازت السباحة الجزائرية أمال مليح بذهبية سباق 50 متر سباحة على الظهر ظهيرة يوم السبت في اليوم الرابع من منافسات السباحة التي تقام بمسبح المركب الأولمبي ميلود هدفي لوهران ضمن الطبعة الـ 15 للألعاب الرياضية العربية التي تستضيفها الجزائر.

و سجلت السباحة مليح 29 ثا و28 ج، وهو ما يمثل رقما قياسيا للألعاب الرياضية العربية، وأيضا ثالث رقم قياسي لها في هذه المنافسة. و تقدمت الرياضية الجزائرية على البحرينية أماني العبيدي التي حلت ثانية (29 ثا و64 ج)، فيما جاءت الفلسطينية فاليري تارازي ثالثة (29 ثا و78 ج). و تعد الميدالية الذهبية التي نالتها آمال مليح الأولى من نوعها للنخبة الجزائرية في اليوم الرابع من منافسات السباحة للألعاب الرياضية العربية.