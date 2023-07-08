"الثورة الجزائرية عبدت الطريق لتحرير فلسطين"

أشاد الدكتور أحمد الابراهيمي، رئيس جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني، ونائب رئيس الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين ، في تدخل له اليوم السبت، بڨالمة، بتضحيات شهداء ثورتنا المجيدة وتعبيدها طريق النصر للشقيقة فلسطين، مشددا على الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية إلى غاية تحرير أرضنا الطاهرة والصلاة في الأقصى الشريف.

اعتبر الدكتور ابراهيمي تحرير فلسطين إرجاع الأمة الإسلامية لـ "سيادة الأرض" باعتبارها "خير أمة أخرجت للناس".

ودعا الحاضرين من قيادات الجمعية ومدعوين، إلى استلهام العبر من كتاب الله عز وجل ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن طرق النصر التي عبدها شهداؤنا بأرض المليون ونصف المليون شهيد ، واستغلال الفرصة المواتية ، لاسترجاع أرضنا المسلوبة ، قائلا "لابد من التركيز على هدف واحد، وهو تحرير فلسطين"، باعتباره كما قال استرجاع الأمة لسيادة الأرض كما جاء بالنص القرآني.

وقال الشيخ ابراهيمي ، إن أرض فلسطين أرض طاهرة وأرض قوة، فهي الأرض التي في لكنها 124ألف نبي ورسول ، و36ألف صحابي مدفونا بأرضها الطاهرة.

وخاطب الحضور في أشغال الملتقى الجهوي لهياكل الجمعية الناحية الشرقية من الوطن، الذي احتضن أشغاله فندق لالة ماونة لمدينة ڨالمة ، قائلا: نحن اليوم ملزمون بتنفيذ رسالة الشهداء ، مستشهدا برسالة الشهيد ديدوش مراد التي كان من ضمن ماتناولته من وصايا "لم يكتمل استقلال الجزائر ، إلا بتحرير فلسطين"، حيث حث الحضور ومن ورائهم كل أبناء هذه الأمة، ٱلى شحذ الهمم والمضي في طريق تحرير كامل أرضنا الفلسطينية المغتصبة،بعاصمتها القدس الشريف.