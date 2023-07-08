"قيس سعيد:"توافد المهاجرين مدبر وتونس ليست شقة للإيجار

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه مقتنع بوجود مخطط لتوطبن المهاجرين الأفارقة في تونس، وهاجم أطرافا غربية وصفها بالاستعمارية ،قال أنها تبث معلومات مغلوطة عن تونس بشأن المهاجرة الافارقة . وقال سعيد خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن، أن "قوات الأمن التونسية قامت بحماية هؤلاء الذين جاؤوا إلى تونس ويريدون الاستقرار بها عكس ما يشاع"، من أنهم يريدون الهجرة إلى أوروبا، مضيفا أن التوافد الكبير للمهاجرين الأفارقة إلى تونس، ضمن "مخططات مفضوحة ومعلومة منذ وقت غير بعيد ، وانخرط فيها من يتباكى اليوم وهو كان في السلطة ولفظه الشعب ولفظه التاريخ". وتشهد تونس أزمة كبيرة بسبب توافد آلاف المهاجرين الأفارقة وصلوا إلى تونس وتمركزوا بشكل خاص في مدينة صفاقس، قبل أن تحدث توترات بينهم وبين السكان ما دفع إلى بدء ترحيل جزء منهم وإخراجهم من المدينة ومن التجمعات السكنية التي كانوا احتلوها . وأوضح الرئيس التونسي أن" تونس ليست شقة مفروشة للبيع أو للإيجار وأن هؤلاء المهاجرين الذين هم في الواقع مهجّرون لم يتخذوا من تونس مقصدا لهم إلا لأنه تم تعبيد الطريق أمامهم من قبل الشبكات الإجرامية التي تستهدف الدول والبشر" وهاجم سعيد منظمات وأطراف غريبة وصفها بالاستعمارية ،قال أنها تبث معلومات وصور مفبركة حول معاملة المهاجرين الأفارقة في تونس ، وقال ان "ما تروج له الدوائر الاستعمارية وعملاءها من الذين لا همّ لهم سوى خدمة هذه الدوائر وليس أدلّ على ذلك من أن مواقفهم هي نفس مواقف الأبواق المسعورة في الخارج التي تمهّد إلى استيطان من صنف جديد وتزيف الحقائق ونشر الأكاذيب".. واضاف المسؤول التونسي أن "الدولة التونسية لن تربكها لا الصور الكاذبة التي تلتقط في بلدان أخرى ولا أيضا الأخبار الزائفة التي ينشرها أصحاب بعض المواقع في الداخل وفي الخارج. فالتاريخ كفيل بالفرز والشعب التونسي حسم أمره ولن يعود خطوة إلى الوراء".