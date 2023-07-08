أمن العاصمة يوجه نداء للمواطنين

وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، نداء للمواطنين بخصوص المدعو "م .ع" مشتبه فيه في قضية نصب.

وجاء في بيان لشرطة العاصمة أنه "طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن النيابي الصادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة، تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، إلى علم المواطنين أن الشخص الظاهر في الصورة: المدعو "م .ع" مشتبه فيه في قضية النصب.

ووجهت مصالح أمن ولاية الجزائر، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر، التقرب إلى مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة.