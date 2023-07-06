هذه هي قيمة العائدات النفطية للجزائر هذا العام

توقّعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير خاص تحت عنوان "مذكرة إعلامية حول إيرادات دول أوبك"، والصادر في نهاية جوان الماضي، تحقيق بلدان الكارتل البترولي الـ 13، عائدات من صادرات النفط هذه السنة، تقدّر بنحو 656 مليار دولار، وهي مستويات عالية نسبيا، ولكنها بعيدة عن المستوى القياسي المسجل السنة الماضية، حيث سجلت دول "أوبك" إيرادات إجمالية بنحو 888 مليار دولار، على خلفية الارتفاع الكبير لأسعار البترول، فيما يتوقّع تحقيق الجزائر إيرادات نفطية بنحو 30 مليار دولار هذه السنة.

ويشير تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية "نقدّر أن أعضاء أوبك حققوا ما يقرب من 888 مليار دولار من صافي عائدات تصدير النفط في عام 2022 وارتفع صافي إيرادات أوبك في عام 2022 بنحو 43٪ عن العام السابق، عندما كان صافي عائدات أوبك من تصدير النفط حوالي 622 مليار دولار (بالدولار الحقيقي) وتُعزى الزيادة في صافي أرباح الصادرات في عام 2022 بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، وبدرجة أقل زيادة إنتاج السوائل البترولية، حيث بلغ إجمالي إنتاج نفط أوبك حوالي 34.2 مليون برميل يوميًا، بزيادة 2.5 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي".

بالمقابل، أفاد التقرير ذاته "تتجه إيرادات دول أوبك من صادرات النفط إلى الهبوط بأكثر من 26% خلال العام الجاري (2023)، بعدما صعدت خلال عام 2022 لأعلى مستوى في 8 سنوات.

وأكد التقرير "نتوقع أن ينخفض صافي عائدات أوبك النفطية إلى 656 مليار دولار (دولار حقيقي) في عام 2023. ويعزى هذا إلى انخفاض إنتاج أوبك بسبب تمديد اتفاقية "أوبك +"، فضلاً عن انخفاض أسعار النفط الخام. ونتوقع أن ينخفض إجمالي إنتاج أوبك من السوائل البترولية إلى 33.5 مليون برميل في اليوم في عام 2023، بينما سينخفض السعر الفوري المتوقع لخام برنت من 101 دولارًا للبرميل في عام 2022 إلى 80 دولارًا للبرميل".

من جانب آخر وعلى أساس نصيب الفرد، من المرتقب حسب الهيئة "انخفاض صافي عائدات تصدير النفط في منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) من 1.205 دولارًا أمريكيًا في عام 2021 إلى 1.685 دولارًا أمريكيًا في عام 2022. كما يرتقب أن ينخفض نصيب الفرد من الدخل في عام 2023 إلى 1.219 دولارًا، بعد تعديله وفقًا للتضخم.

إلى جانب الزيادة المتوقعة في إنتاج أوبك في عام 2024 ، استنادًا إلى تقرير الآفاق الطاقوية على المدى القصير في جوان 2023، يرتقب أن يصل صافي عائدات صادرات أوبك إلى 682 مليار دولار (بالدولار الحقيقي)، فيما يتوقع ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية في عام 2024، مما يعكس انخفاض مخزونات النفط العالمية في كل الثلاثيات الأربع من السنة.

ويأتي ذلك مع تراجع أسعار خام برنت التي تُتداول حاليًا حول مستويات 75 دولارًا للبرميل، بانخفاض 10 دولارات تقريبًا عن بداية العام الجاري وتستمد إدارة معلومات الطاقة صافي صادرات النفط بناءً على تقديرات إنتاج النفط واستهلاكه في دول أوبك لعام 2023، مع افتراض بيع هذه الصادرات بالأسعار الفورية السائدة. كما تعتمد هذه التقديرات على السعر الحقيقي الذي يستبعد أثر التضخم، لكن في حالة أخذ التضخم في الحسبان (السعر الاسمي)، فإن إيرادات دول أوبك من صادرات النفط قد تسجّل 681 مليار دولار في 2023، ارتفعت إيرادات دول أوبك من صادرات النفط بنسبة 43% خلال العام الماضي، مسجّلة 888 مليار دولار، وهو أعلى مستوى حقيقي -معدل باستبعاد أثر التضخم منذ عام 2014، حينما بلغت 1.1 تريليون دولار. وارتفع إجمالي إنتاج أوبك من النفط إلى 34.2 مليون برميل يوميًا خلال 2022، بزيادة 2.5 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي، وفق البيانات التي طالعتها وحدة أبحاث الطاقة. ولأن السعودية أكبر منتج للنفط في دول أوبك، فقد استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي الإيرادات تعادل 35% في عام 2022، بعدما ارتفعت إلى 311 مليار دولار، مقابل 206 مليارات دولار عام 2021 وفي عام 2024، من المرجح أن ترتفع إيرادات دول أوبك من صادرات النفط إلى 682 مليار دولار.

توقعات بارتفاع أسعار النفط في 2024

وبعد إعلان تحالف أوبك + في 4 جوان 2023، عن تمديد تخفيضات إنتاج النفط الخام حتى عام 2024، توقّع التقرير انخفاض مخزونات النفط العالمية بشكل طفيف في كل من أربع ثلاثيات القادمة، مع توقّع أن يؤدي هذا التراجع إلى بعض الضغط على أسعار النفط الخام ومن ثم توقّع ارتفاع الأسعار.

عائدات نفطية مرتقبة للجزائر بنحو 30 مليار دولار

وعلى الرغم من تسجيل تقلبات في أسعار النفط هذه السنة مقارنة بعام 2022، أين بلغ متوسط سعر النفط الجزائري خام مزيج الصحراء (صحارى بلند) نحو 104.24 دولار للبرميل، مقابل 70.89 دولارا للبرميل في 2021، إذ قدّر حسب منظمة أوبك متوسط سعر النفط الجزائري، إلى نهاية ماي 2023 نحو 81.76 دولارا للبرميل، أفادت تقديرات الهيئة الأمريكية، أن الإيرادات المتوقعة من صادرات النفط بالنسبة للجزائر تقدّر من حيث القيمة الاسمية هذه السنة بنحو 29 مليار دولار، ومن حيث القيمة الحقيقية 28 مليار دولار. وسجل متوسط إيرادات من جانفي إلى ماي بنحو 12 مليار دولار كقيمة اسمية وفعلية. علما أن إيرادات الجزائر من المحروقات بلغت السنة الماضية حوالي 60 مليار دولار.