بيان من مديرية الاتصال برئاسة الجمهورية

أكدت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، بأن المعلومات الرسمية، توزع حصريا عبر بيانات من رئاسة الجمهورية.

وأوضحت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية ، أنها لاحظت تراخيا في تنفيذ مضمون البيان الذي أصدرته سابقا بخصوص حصرية المعلومات الرسمية على البيانات التي توزع من رئاسة الجمهورية عبر المديرية العامة للاتصال ، من خلال نشر وتداول أخبار، تزعم أنها تتعلق بنشاطات رسمية. وعليه دعت المديرية العامة للاتصال مجدداً إلى الالتزام الصارم بقوانين الجمهورية وأخلاقيات المهنة، وأن أي اعتماد لمصادر أخرى، فيما يتعلق بالنشاط الرئاسي، يصنف في خانة الدعاية والأخبار المغلوطة، يتحمل صاحبها ما يترتب عنها من مسؤولية.