التوقيع على عدة اتفاقيات بين سوناطراك و توتال اينرجي الفرنسية

وقعت اليوم شركة سوناطراك وتوتال اينرجي الفرنسية اليوم بمقر شركة سوناطراك مجموعة من العقود شملت المحروقات والطاقات المتجددة.

الاتفاقيات الموقع بمعية الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار ورئيس توتال اينرجي باتريك بوياني وحضور أمين عام وزارو الطاقة، شملت رخصتين للاستكشاف والاستغلال والتطوير في تين فوي تبنكورت 2، باستثمار يقدر بنحو 700 مليون دولار، لانتاج حوالي 54 مليار متر مكعب من الغاز و 13 مليون طن من المكثفات، وغاز البترول المسال واندرج الاتفاق في اطار قانون المحروقات 19-13.

فضلا عن ذلك، وقع اتفاق تمديد عقد بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال بمعدل مليوني طن سنويا، كما وقع الطرفان مذكرة تفاهم يخص الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.