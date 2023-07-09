البليدة: المستفيدون من مشروع 108 مسكن يحتجون

احتج اليوم، ممثلون عن المستفيدين من مشروع 108 مسكن ترقوي مدعم في موزاية ، أمام مقر الوكالة العقارية في البليدة، لأجل المطالبة ببعث المشروع واستكماله، وتسليمهم مفاتيح الشقق المنتهية الأشغال بها.

ممثلون عن المحتجين أوضحوا لـ "الخبر" ، بأن المشروع تم الاعلان عنه منذ 2014 ، و تم تحديد مدة الإنجاز والتسليم بعد 18 شهرا، لكن و دون مقدمات ولأعذار اختلطت بين الإجراءات والصفقة مع المؤسسة المكلفة بالإنجاز، و مشاكل مالية "لا تعنيهم " ، تعطل المشروع بل توقف بالرغم من 54 شقة تم الانتهاء منها، فيما المتبقي من المشروع لم تتقدم الأشغال به في حدود الـ 30 الى 40 بالمائة، و بالموازاة نسبة غالبة منهم استكملوا دفع كل الأشطر الخاصة بهم بل أن منهم من تحصل على عقد الملكية، و لكن من دون أن يتسلم مسكنه إلى الساعة.