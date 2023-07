Signature de plusieurs accords entre Sonatrach et Total Energie

La société Sonatrach et la société française Total Energie ont signé une série de contrats, notamment dans les domaines des hydrocarbures et des énergies renouvelables.

Les accords signés avec le directeur général de Sonatrak, Toufik Hakkar, et le président de Total Energie, Patrick Pouyanné, en présence du secrétaire général du ministère de l’énergie, comprennent deux permis de prospection d'exploitation et de développement à Tin Fouyé Tabenkort 2, d'un investissement estimé à 700 millions de dollars, pour la production d’environ 54 milliards de mètres cubes de gaz, l'accord s'inscrit dans le cadre de la loi sur les hydrocarbures 13-19.

L'accord de prolongation du contrat d'achat et de vente GNL a été signé au rythme de 2 millions de tonnes par an et les parties ont signé un protocole d’entente sur la transition énergétique et les énergies renouvelables.