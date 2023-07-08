الفريق أول شنقريحة : الجزائر تشهد نجاحات معتبرة

قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، إن الجزائر قد شهدت نجاحات معتبرة على صعيد الدبلوماسية كما أكدت على مركزية دورها ومساهمتها في بناء الأمن والسلم الدولي.

وأكد الفريق أول شنقريحة، الأحد، في كلمته خلال حفل تخرج الدفعات بأكاديمية شرشال العسكرية، أن الجيش الوطني الشعبي يسعى جاهدا لمواكبة هذه النجاحات ويخطو خطوات عملاقة على طريق التطور والعصرنة في شتى المجالات من أجل تعزيز قوة جيشنا وأمننا الوطني" .

وأضاف: "الجزائر شهد إنجازات ونجاحات معتبرة على الصعيد الدبلوماسي بفضل سياستكم الحكيمة في تعزيز أواصر التعاون مع عديد الدول الصديقة وتأكيد مركزية دور الجزائر في بناء السلم والأمن".

وتابع: " أبان جيشنا هذا العام عن طموحاته المشروعة في بلوغ أعتاب القوة والجاهزية العملياتية في أبهى صورها وتحقيق نتائج نوعية في مكافحة الشراذم الإرهابية المتبقية والتصدي للجريمة المنظمة والمخدرات والمهلوسات".

وفي الاخير ، ترحم الفريق أول شنقريحة على شهدائنا الأبرار وشهداء الثورة وشهداء الواجب الوطني الذين أنقذوا الجمهورية من مخاطر التطرف والإرهاب وافشلوا مشروعه الظلامي على هذه الأرض الطاهرة التي سيبقى المخلصون يدافعون عنها مهما كلف ذلك من تضحيات.