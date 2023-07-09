هذا ما أمر به بلعريبي بخصوص سكنات حوش الريح

قام محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران، اليوم الأحد، بزيارة عمل وتفقد إلى موقع 6500 مسكن بيع بالإيجار "عدل" حوش الريح، أين عاين نسبة تقدم الأشغال بالموقع.

وأفاد بيان لوزارة السكن والعمران ، أن الوزير أسدى تعليمات للقائمين على المشروع ممثلين في الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" وكذا مؤسسات الإنجاز بضرورة العمل بنظام 3×8 وتسريع الوتيرة.

كما عاين بلعريبي أشغال التجهيزات العمومية التي انطلقت بها الأشغال والمتمثلة في مجمع مدرسي، متوسطة، عيادة متعددة الخدمات ومقر أمن حضري، حيث أمر مدير التجهيزات العمومية لولاية البليدة بالمتابعة الدقيقة للأشغال على أن يتم برمجة لقاء تقني هذا الأسبوع للوقوف على جميع النقاط الإدارية والتقنية.